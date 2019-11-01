Son Dakika Haberleri: Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)
Son Dakika Güncel Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)

Dernek başkanı ve muhtar cinayeti şüphelileri adliyede (2)

8 saat önce

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDIDün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki bir kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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ŞÜPHELİLERDEN BİRİ TUTUKLANDI

Dün akşam saatlerinde, ilçe merkezindeki bir kahvehanede, ilçede faaliyet gösteren bakır madeni fabrikasından Samsun'a bakır taşıyan Hüseyin E. ile Hanönü Kamyoncular Derneği Başkanı Hüseyin Çorbacı arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin E., tartışmanın ardından evinden pompalı tüfeği alıp, kahvehanede Hüseyin Çorbacı ile Gelinbükü Mahalle Muhtarı Mehmet Özcan'a ateş açtı. Dernek Başkanı Çorbacı ve Muhtar Özcan hayatını kaybetti. Olayın ardından Hüseyin E. ile yanında bulunan Halil E. ve Gökhan E. gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek, geniş güvenlik önlemleri altında Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Halil E. tutuklanırken, Hüseyin E. ile Gökhan E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:50 Kaynak: DHA
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