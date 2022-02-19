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Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik - Son Dakika

Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik

19.02.2022 09:41
Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik

ERZURUM'da, Hazreti Osman Camisi'nin abdesthane ve tuvaletindeki 23 musluk çalındı.

ERZURUM'da, Hazreti Osman Camisi'nin abdesthane ve tuvaletindeki 23 musluk çalındı. Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği başkanı Nihat Kuran, "Hırsız delikanlı gibi gelip 'param yok, bunları sökeceğim' deseydi, biz ona para verirdik. O hepsini 50-100 liraya satar ama biz bin 500 lira verdik. Yazık, günah değil mi?" dedi.

Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde gece saatlerinde Hazreti Osman Camisi'ne gelen kimliği belirsiz kişi, abdesthane ve tuvaletindeki 23 musluğu söküp çaldı. Sabah namazına camiye gelen mahalleli, muslukların yerinde olmadığını görünce durumu polise ve camiye yönetimine bildirdi. Camiye gelip güvenlik kameralarını inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Cami cemaati de hırsızlığa tepki gösterdi.Hazreti Osman Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Nihat Kuran, hırsızın önce kadınlar tuvaletindeki vanayı kapatıp, erkekler tuvaletindeki 23 vanayı söküp götürdüğünü belirtti. Polisin incelemesinde hırsızlığı bir kişinin yaptığının belirlendiğini söyleyen Kuran, "Çalınan musluklar için bin 500 lira harcayarak yenilerini taktırdık. Vanaları söküp çalan hepsini 50 ile 100 liraya satar. Keşke sökmeden önce gelip bizlere delikanlı gibi 'benim param yok, bunları sökeceğim' deseydi, ben ona daha fazlasını öderdim. Yazık, günah değil mi? Biz fahri olarak bu görevleri yapıyoruz" diye konuştu.


Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik
Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik
Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik
Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik
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Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik CAMİNİN KLİMA MOTORUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI CAMİNİN KLİMA MOTORUNU ÇALAN HIRSIZ YAKALANDI Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi Vali Baruş, tadilattaki yeni camiyi inceledi

Kuran-ı Kerim, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dernek başkanından camiden musluk çalan hırsıza tepki: Gelip 'param yok deseydi, verirdik - Son Dakika
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