Dernek Başkanlığına yeniden Şentürk seçildi - Son Dakika

Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olağan genel kurulunda mevcut başkan Ozan Şentürk, yeniden başkanlığa seçildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile başlayan kongrede faaliyet raporlarının ve gelir-gider bütçesinin oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından seçimlere geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Ozan Şentürk yeniden başkanlığa seçildi.



Kongrenin açılışında konuşan Başkan Ozan Şentürk, görevde bulunduğu 3 yıllık süre içerisinde derneğin daha iyi yerlere gelmesi için yönetim kurulu üyeleriyle özverili şekilde bir çalışma sergilediklerini söyledi.



Yönetim kurulunda görev alan üyelere özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür eden Şentürk, "Ayrıca görevimiz süresince yönetimimize destek olan ve derneğimize katkı sağlayan herkese de ayrıca teşekkür ediyorum. 3 yıllık görev süremiz içerisinde tam bir birliktelik içinde yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde derneğimizin kurulduğu günden bu yana daha iyi bir yere gelmesini sağladık. Görevimiz süresince derneğimize hiçbir zaman siyaset bulaştırmadık. Tüm siyasi partilere eşit mesafede olduk. Derneğimizi tam bir tarafsızlık ilkesi içerisinde, siyasetin hep dışında tuttuk. Kongremizin camiamıza hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.



Yapılan seçim sonucunda tekrar Başkan olarak seçilen Şentürk, Çatalzeytinliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 'ni daha iyi yerlere getirmek, birlik ve beraberliği daha üst noktalara taşımak için yönetim olarak büyük çaba harcayacaklarını söyledi.



Seçim sonrası Ozan Şentürk başkanlığındaki dernek yönetimi ise şu isimlerden oluştu: "Erol Açıkgöz, Naim Altun, Buse Nur Kızılay, İbrahim Dikbaş, Metin Bayrak, Birol Karadeniz, Sercan Özay, Recep Sönmez, Soner Aydın, Levent Ersöz, Murat Aslan ve Teyfik Savcı." - KARABÜK