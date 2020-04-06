Son Dakika › Güncel › Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi - Son Dakika
Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi
6 saat önce
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresinin, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresinin, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.
Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Kovid-19 pandemisi nedeniyle derneklerimizi idari yaptırımlardan korumak için, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir."
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 03:44 Kaynak: AA
Son Dakika Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz Koronavirüs mektubu nedeniyle görevden alınan ABD uçak gemisi kaptanına ihanet suçlaması