Dernek beyannamelerinin süresi 1 Ağustos'a kadar ertelendi - Son Dakika

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresinin, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelendiğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 pandemisi nedeniyle derneklerimizi idari yaptırımlardan korumak için, nisan ayı sonuna kadar verilmesi gereken dernek beyannameleri ile mevzuattan kaynaklı diğer bildirimlerin süresi, 1 Ağustos tarihine kadar geçici olarak ertelenmiştir."