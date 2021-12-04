DERNEK BİNASINA KUMAR OPERASYONU - Son Dakika

İZMİR'in Bornova ilçesinde, yardım ve dayanışma derneğinde kumar oynayanlara yönelik yapılan operasyonda 73 kişi suçüstü yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bornova'nın Kavaklıdere Mahallesi'nde bulunan Işıkkent Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisini aldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesiyle harekete geçen ekipler, dernek binasına operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, 73 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. 73 kişiye toplamda 97 bin 528 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca operasyonda ele geçirilen ve kumar oynamakta kullanılan malzemelere el konuldu. Kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı gerekçesiyle gözaltına alınan dernek başkanı İ.Y., jandarma karakoluna götürüldü. İ.Y.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.