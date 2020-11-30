Dernek binasında oyun oynayan 10 kişiye 31 bin 500 lira ceza kesildi - Son Dakika

ESKİŞEHİR (İHA) – Eskişehir'de, bir dernek binasında oyun oynayan ve sosyal mesafe kuralına uymadığı belirlenen 10 kişiye 31 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı, dernek çalışanı hakkında da adli işlem başlatıldı.

Odunpazarı Suç Önleme ve Soruşturma ekipleri tarafından Emek mahallesinde Ö.K.'nin çalıştığı dernek içerisinde 10 kişinin bulunduğu ve ortamda oyun oynandığı tespit edildi. 10 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadığı gerekçesiyle 31 bin 500 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Ayrıca dernek çalışanı Ö.K. hakkında Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma suçundan adli işlem yapıldı.

Bu arada Cumhuriyet mahallesinde polis ekipleri tarafından şüphe üzerine inceleme yaptığı H.G.'nin sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği tespit edilerek hakkında işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR