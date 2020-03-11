Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika

Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı

6 saat önce

ADAPAZARI'nda, bir dernek binasından 2 televizyon ile projeksiyon cihazı çalan 2 kişi yakalandı.

Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı, System.String[]

ADAPAZARI'nda, bir dernek binasından 2 televizyon ile projeksiyon cihazı çalan 2 kişi yakalandı.

Adapazarı'nda faaliyet gösteren bir derneğe ait binada geçen hafta yaşanan hırsızlık olayında, 2 televizyon ve projeksiyon cihazı çalındı. İhbar üzerine harekete geçen Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araştırma başlattı. Şüphelilerden E.Ş. bekçiler tarafından yakalanırken, kamera görüntülerinden suç ortağının poliste kaydı olan Ş.Ö. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri de Ş.Ö.'yü evinde yakalayarak, gözaltına aldı.

İkinci el eşya satan bir iş yerine satıldığı saptanan 2 televizyon ve projeksiyon cihazı bulunarak, dernek yetkililerine teslim edildi.

Şüphelilerden E.Ş. hakkında uyuşturucu suçundan 3 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, Ş.Ö.'nün de bir iş yerinin önünden motosiklet çaldığı belirlendi.

İkili, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.


Adapazarı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:07 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı

Son Dakika Haberleri
18:42 İSTANBUL Korona Virüs için okullarda tedbir alınıyor
18:42 EDİRNE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİNDEN SINIRDA ZODYAK BOTLARLA TATBİKAT-EK
18:42 Bakan Pekcan: "Gıda ürünlerinde de fahiş fiyatlar görüyoruz. Onlar için de gereğini yapacağız"
18:42 Öğretmenlerden İl Emniyet Müdürü Tuğ'a ziyaret
18:42 Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 18:46:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Dernek binasından televizyon ile projeksiyon cihazı çalan hırsızlar tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]