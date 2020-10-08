Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi - Son Dakika

Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi

08.10.2020 13:27
Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi, System.String[]

Eskişehir'de, bir dernek ile bağlantısı olduğu öne sürülen ikamete polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 37 şüpheli yakalandı.

Eskişehir'de, bir dernek ile bağlantısı olduğu öne sürülen ikamete polis ekiplerince düzenlenen kumar operasyonunda 37 şüpheli yakalandı. Şahıslara toplam 161 bin 875 TL idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre olay; Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesinde yaşandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu bölgede faaliyet gösteren bir dernek ile bağlantısı olan ikamette kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Şube müdürlüğü bünyesinde oluşturulan özel ekiple gerçekleştirilen operasyonda 37 şüpheli yakalandı. Ayrıca ikamette yapılan aramalarda, 2 adet tabanca, 261 adet fişek, 2 adet otomatik av tüfeği, 32 adet dolu kartuş, 2 adet tombala kartı, 1 adet el telsizi, 4 adet şarjör ve 7 adet kurusıkı fişeği ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Öte yandan dernek başkanına 'Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama' suçundan adli işlem yapılırken, ikamette bulunan 37 şahsa da Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ihlalinden 116 bin 550 TL ve kumar oynamaktan ise 45 bin 325 TL olmak üzere toplam 161 bin 875 TL idari para cezası uygulandı. - ESKİŞEHİR

Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi
Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi
Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi

Türk Lirası, Eskişehir, Polis, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dernek kisvesi altında kumar oynatılmasına polis geçit vermedi - Son Dakika

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