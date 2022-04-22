Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

22.04.2022 09:39

Edinilen son dakika gelişmesine göre Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

KOCAELİ - Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine karar verdi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Akıl sağlığı raporu

Hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya Kadir O. katılmazken, avukatlar ise salonda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan rapor beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi
Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi
Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi

YORUMLAR
500
Eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi Eski nişanlısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika


Son Dakika
09:49 Küs olduğu dayısıyla tartışan genç, fenalaşıp hayatını kaybetti
09:43 Mahkum'da dün akşam neler oldu? Her yerde aranan katil Ali mi?
09:38 Yeni Şafak iddia etti: Babacan ve Davutoğlu 6'lı masadan ayrılabilir
09:20 Mariupol düştü, Azov Taburu pes etmiyor! Fabrikada sıkışan askerler Putin'i çok kızdıracak
09:18 Bir Zamanlar Çukurova'da neler oldu? Çolak Ağa, Züleyha'yı ortadan kaldırmak için nasıl bir plan yaptı?
09:07 Survivor All Star'da yarışmacılara şok! Takımlar sil baştan oluşturuldu
03:49 Ağrı Belediye Başkanı Sayan, Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturasını ödemek istiyor: Bunu gündemden düşürelim
09:03 Camdaki Kız dizisinde dün akşam neler oldu? Nalan ve Hayri'nin fotoğrafını gören Sedat ne yaptı?
08:53 Şanlıurfa'da facia: Sulama kanalına düşen otomobildeki 3 kişi öldü 2 kişi kayıp
08:49 22 Nisan güncel döviz kuru: Dolar kaç lira? Euro kaç TL?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 10:02:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık için akıl sağlığı raporu istendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement