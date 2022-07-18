Son dakika 3. sayfa: Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum" - Son Dakika
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Son dakika 3. sayfa: Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"

18.07.2022 12:55

Son dakika habere göre Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"KOCAELİ Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanık, devam eden duruşmada tahliye ve beraatini istedi.

Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum"

KOCAELİ Kocaeli'de dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanık, devam eden duruşmada tahliye ve beraatini istedi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair istenilen raporun beklenilmesine karar verdi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde İzmit ilçesine bağlı Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Karar için akıl sağlığı raporu bekleniyor

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşma salonunda Volkan Mercan'ın ablası Meryem Mercan ve sanık avukatı hazır bulunurken, Kadir O. SEGBİS ile katıldı. Meryem Mercan, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanık ise tahliye ve beraatini talep etti. Mahkeme heyeti, Kadir O.'nun tutukluluk halinin devamına ve akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumundan istenilen raporun beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık: 'Tahliye ve beraatimi istiyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Dernek lokalinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren sanık: "Tahliye ve beraatimi istiyorum" - Son Dakika
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