Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı - Son Dakika

Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı

İZMİT'te şizofreni hastası K.O. (35), V.M.'ye (42) dernek lokalinde saldırarak, 5 yerinden bıçakladı.

Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı, System.String[]

İZMİT'te şizofreni hastası K.O. (35), V.M.'ye (42) dernek lokalinde saldırarak, 5 yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan V.M., hastanede ameliyat edilirken, polise teslim olan K.O. da psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı.

Olay, 19 Eylül günü, Bekirpaşa Mahallesi Şehit Kenan Başol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, dernek lokaline gelen K.O., birkaç gün önce bilinmeyen nedenle tartıştığı V.M.'yi çay içerken gördü. Çay ocağından bıçak alan K.O., yanına geldiği V.M.'yi 5 yerinden bıçakladı. V.M., ağır yaralanırken, K.O. ise yaklaşık 100 metre uzaklıktaki Bekirpaşa Polis Merkezi'ne giderek teslim oldu. İhbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan V.M., acil olarak ameliyata alındı. V.M., ameliyat sırasında 2 kez kalbinin durmasına rağmen doktorların müdahalesiyle hayatta döndürüldü. Polis ekiplerince sağlık kontrolüne götürülen K.O. ise şizofreni hastası olduğunun anlaşılması üzerine Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki psikiyatri koğuşunda gözetim altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERADAÖte yandan K.O.'nun, V.M.'yi bıçaklandığı anlar, dernek lokalinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, V.M.'nin masada tek başına çay içtiği sırada arkasından gelen K.O.'nun elindeki bıçağı sapladığı anlar yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 15:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dernek lokalinde, şizofreni hastasının 5 bıçak darbesiyle ağır yaralandı - Son Dakika

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