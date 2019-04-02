Dernek Lokalinde Tartıştığı Arkadaşını Öldürdü
25 dakika önce
ÇORUM'da, Çorum Sanatçılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Lokali'nde Volkan Ş., tartıştığı arkadaşı Yılmaz Özbay'ı (20) tüfekle vurarak öldürüldü.
ÇORUM'da, Çorum
Sanatçılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Lokali'nde Volkan Ş., tartıştığı arkadaşı Yılmaz Özbay'ı (20) tüfekle vurarak öldürüldü. Olaydan sonra kaçan Volkan Ş., polis tarafından yakalandı.
Olay, saat 01.00 sıralarında Kale
Mahallesi Emek Caddesi üzerinde bulunan Çorum Sanatçılarını Koruma ve Yaşatma Derneği Lokali'nde meydana geldi. Yılmaz Özbay ile arkadaşı Volkan Ş. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Volkan Ş. tüfekle, Yılmaz Özbay'a ateş etti. Özbay, kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan Ş. kaçtı. Lokal görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Özbay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve bir çocuk babası Özbay'ın cansız bedeni otopsi için Hitit Üniversitesi
Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaydan sonra kaçan Volkan Ş., polisin takibi sonucu Çorum- Samsun
karayolunda bir arkadaşı ile birlikte otomobilde yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Çorum
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:42 Kaynak: DHA
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