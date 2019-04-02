Dernek Lokalinde Tartıştığı Arkadaşını Öldürdü

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Üsküdar Seçim Kurulu'nda AK Partili Grup ile Polis Arasında Kavga Çıktı

Rusya'nın En Zengin İş Kadınlarından Olan Fileva, Özel Uçağın Düşmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

Şarkıcı Tuğba Yurt, Kendisini Ölümle Tehdit Eden Eski Sevgilisinden Şikayetçi Oldu