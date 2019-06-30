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Dernek lokalini, horoz dövüşü baskını

28 dakika önce

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde esnaf odaları lokaline düzenlenen baskında horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı.

Dernek lokalini, horoz dövüşü baskını, System.String[]
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde esnaf odaları lokaline düzenlenen baskında horoz dövüşçüleri suçüstü yakalandı. 7'si organizatör, 50 kişi hakkında idari işlem yapılırken, baskın sırasında içeridekilerin şaşkınlığı polis kamerasına yansıdı.
Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçenin Gazicelal Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'ndeki esnaf odaları lokalinde, horoz dövüşü yapıldığı bilgisine ulaştı. Adrese baskın yapan polis, 7'si dövüş organizatörü, 43 kişiyi gözaltına aldı. Baskın sırasında içeride bulunanların şaşkınlığı ise polis kamerasına yansıdı.
Lokal içine kurulan 2 ayrı platformda dövüştürülen horozlar için numaralı sandıklar yapıldığı, kimi horozlar için de özel taşıma çantaları bulunduğu görüldü.
Lokalde bulunan toplam 50 kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari işlem yapıldı. Organizatör olduğu belirtilen T.D., A.D., M.E., M.İ, Y.K., H.İ ve U.S. hakkında ayrıca kumar oynanması için yer ve imkan sağlama ve 5199 sayılı Hayvan Hakları Koruma Kanunu'na muhalefet suçlarından işlem başlatıldı. Salonda bulunan 23 horoz ise koruma altına alındı.


- Edremitbalıkesir
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 01:12 Kaynak: DHA
Emniyet Müdürlüğü, Edremit, Güncel
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