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Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi - Son Dakika

Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi

21.06.2021 10:16
Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayrat İnsani Yardım Derneği üyelerine temel ilkyardım eğitimi verdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurum ve kuruluşlara yönelik ilkyardım eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda Hayrat İnsani Yardım Derneği üyelerine verilen Temel İlkyardım Eğitimi'nin sonunda katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

İLK MÜDAHALEDE ÖNEMLİ BİLGİLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 2 günlük eğitimde, Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin üyelerine Temel İlkyardım Eğitimi verildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yer alan İlkyardım Eğitim Merkezi tarafından verilen 16 saatlik Temel İlkyardım Eğitimi'ne, Hayrat İnsani Yardım Derneği'nin 70 üyesi katıldı. 2 gün boyunca devam eden eğitimde, olay yerinde ilk müdahalenin nasıl ve ne şekilde yapılacağı hakkında katılımcılara bilgiler verildi.

İLKYARDIMCI SERTİFİKASI

Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü İlkyardım Eğitim Merkezi eğitim hemşireleri tarafından verilen eğitimde; Temel Yaşam Desteği, Tam Tıkanmalarda (Solunumum tamamen durması-Heimlich manevrası),Yaralanmalar, Hayvan ısırmaları, Kırık-Çıkık-Burkulma, Sıcak Çarpması, Kanamalar, İlkyardım, Kalp Krizinde İlkyardım, Zehirlenmeler ve Taşıma Teknikleri gibi ilkyardım konuları uygulamalı olarak anlatıldı. Eğitimin sonunda, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarılı olan tüm katılımcılara 3 yıl geçerliliği olan İlkyardımcı Sertifikası ve İlkyardımcı Kimlik Kartı verildi.

BAŞVURU İÇİN 153 ÇAĞRI MERKEZİ

Talep eden tüm kurum ve kuruluşlara, Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü'ne bağlı İlkyardım Merkezi'nde sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi veriliyor. Talep edenler Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi'ni arayabilirler.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Dernek üyelerine ''Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi - Son Dakika


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