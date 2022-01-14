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"Dernek üyelik başvurusu" e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika

"Dernek üyelik başvurusu" e-Devlet üzerinden yapılabilecek

14.01.2022 11:01

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden "dernek üyelik başvurusu" hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.

Dernek üyelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Dernek üyelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Dernek üyelik başvurusu e-Devlet üzerinden yapılabilecek

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İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Dernek üyelik başvurusu' e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Dernek üyelik başvurusu" e-Devlet üzerinden yapılabilecek - Son Dakika
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