Dernekler, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda hedeflerini anlattı - Son Dakika

Dernekler, "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı"nda hedeflerini anlattı

12.02.2021 14:09
Dernekler,

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının, bilişim ihracatını artırmak üzere yaptığı ortak çalışmaları çok değerli bulduklarını belirterek, "Bu konuda her türlü desteği vermeye ve üzerimize düşeni yapmaya...

Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarının, bilişim ihracatını artırmak üzere yaptığı ortak çalışmaları çok değerli bulduklarını belirterek, "Bu konuda her türlü desteği vermeye ve üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz." dedi.

Ticaret Bakanlığınca düzenlenen "İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı", Bakan Ruhsar Pekcan, yazılım, bilişim ve yatırım gibi konularda faaliyet gösteren derneklerin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜBİSAD Başkanı Karaca, toplantıda yaptığı konuşmada, imalat, yazılım ve bilişim sektörlerinin birlikte hareket etmesini sağlayacak İhtisas Serbest Bölgeleri Projesi'nin önemine işaret etti.

Söz konusu projenin, iş birliğinin artırılması ve firmaların küresel ticaretten çok daha fazla pay almalarının yolunu açması bakımından önemli olduğunu belirten Karaca, "Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret bakanlıklarımızın, bilişim ihracatını artırmak üzere yaptığı bu ortak çalışmaları çok değerli buluyoruz. TÜBİSAD olarak bu konuda her türlü desteği vermeye ve üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz." diye konuştu.

"Gelecek günlere umutla bakıyoruz"

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı da yaptıkları envanter çalışmasıyla 1000'in üzerindeki firmayla ihracatta 3 milyar dolara ulaşıldığını aktardı. Kamalı, söz konusu çalışmanın 81 ile ve bütün teknoparklara dokunacak şekilde genişletilmesi durumunda ihracatta artış yaşanacağını ön gördüklerini söyledi.

Bilişim ve yazılım alanında açılan stratejik bölgenin umut vadettiğini vurgulayan Kamalı, "Kademeli bir teşvik sistemi ve aynı zamanda şirketlerin büyümesine dayalı Turquality Programı'nın yanı sıra ihracatın önüne basitleştirilmiş mevzuatlarla ve danışmanlık sistemiyle temellerini atacağımız bilişim ve yazılım alanında açılan stratejik bölgemizi tebrik ederim ve gelecek günlere umutla baktığımızı bildirmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.

"Kovid-19 oyun sektörüne yeni fırsatlar sunuyor"

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) Başkanı Ali Erkin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinin oyun sektörüne yeni fırsatlar sunduğunu ifade etti.

Ticaret Bakanlığın verdiği desteklere teşekkür eden Erkin, "Oyun sektöründe son 5 yılda her yıl yaklaşık yüzde 20'lik bir büyüme gerçekleştiriyoruz." dedi.

Erkin, söz konusu serbest bölgesinde, yıllık hedeflenen ihracat rakamlarına ek olarak büyüme göstermeyi hedeflediklerini de kaydetti.

"Dünya ekonomisinde büyük değişimler yaşanıyor"

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın da içinden geçilen olağanüstü günlerde dünya ekonomisinde büyük değişimlerin yaşandığını söyledi.

Uluslararası yatırımcılar olarak bu değişimleri yakından izlediklerini ifade eden Sargın, "Bakanlıklarımızın ülkemizin uluslararası doğrudan yatırım rekabetçiliğini artıracak uygulamaları devreye almasını ve mevcut uygulamaların verimliliklerini artıracak şekilde güncellemesini çok önemli buluyoruz. Şirketlerin karlılıklarının azaldığı bu dönemde, maliyetleri azaltan her türlü destek, mevcut yatırımların tutunmasını sağlıyor." ifadesini kullandı.

Sargın, salgın nedeniyle tedarik zincirlerinde kısalma ve bölgeselleşmelerin görüldüğünü belirterek, İhtisas Serbest Bölgeleri'nin tedarik zincirlerine entegrasyon düzeyini artırma potansiyeli ile büyük fırsatlar oluşturduğunun altını çizdi.

Hizmet İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet İlker Çalışkan da salgının yarattığı çarpan etkisiyle dünyanın hızlı bir değişim ve dönüşüm sürecinde olduğuna değindi.

Tüm iş yapış modellerinin hızlı bir değişim sürecinde olduğunu vurgulayan Çalışkan, "Bakanlığın Yeni Nesil İhtisas Serbest Bölgeleri vizyonunu çok kıymetli ve bu yapıcı değişim sürecine uyum sağlama açısından son derece önemli görüyorum." dedi.

Çalışkan, bu bölgeler sayesinde kalıcı ve katma değer yaratan yabancı sermayenin Türkiye'ye gelmesini kolaylaştıracağına inandığını kaydetti.

oyunlar, Yatırım, Bilişim, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Dernekler, 'İhtisas Serbest Bölgeleri Tanıtım Toplantısı'nda hedeflerini anlattı - Son Dakika Ekonomi


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