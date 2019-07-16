Son Dakika Haberleri: Derneklerden Başkan Kurt'a tebrik ziyareti
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Derneklerden Başkan Kurt'a tebrik ziyareti

3 saat önce

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de bulunan dernekler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

Derneklerden Başkan Kurt'a tebrik ziyareti, System.String[]
Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir'de bulunan dernekler ile bir araya gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen bir dizi ziyaret ile dernek başkanları ve üyeleriyle buluşan Başkan Kurt, dernek faaliyetleri hakkında bilgi alarak yöneticilere başarılar diledi.

Seyitgazi Kümbet Köyü Derneği, Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği Eskişehir Şubesi, Aşağıılıca Köyü Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, Odunpazarı Emekli Astsubaylar Derneği, farklı gün ve zamanlarda Başkan Kurt'u ziyaret etti. Başkan Kurt'un makamında gerçekleşen ziyaretlere dernek başkanları ve üyeleri katıldı. 31 Mart Yerel Seçimlerinde yeniden Odunpazarı Belediye Başkanı seçilen Başkan Kurt'u tebrik eden dernek başkanları, Başkan Kurt'a yeni dönemde başarılar diledi.

Dernek başkanları ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, derneklerin Türkiye demokrasisi için önemli olduğunu söyledi. Odunpazarı Belediyesi'nin her zaman dernek, meslek odası ve sendikaların yanında olduğunu belirten Başkan Kurt, bu desteğin yeni dönemde de devam edeceğini kaydetti. - ESKİŞEHİR
Kazım Kurt, Odunpazarı, Seyitgazi, Eskişehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 01:39 Kaynak: İHA
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