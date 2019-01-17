Derneklerden Başkan Taşdelen'e Hayırlı Olsun Ziyareti

Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ikinci dönem için hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Ankara'da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ikinci dönem için hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.



Ankara'da yaşayan çeşitli illere mensup kişilerin kurduğu yerel derneklerden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'e ziyaretler sürüyor. Rize Pazarlılar Kültür ve Dayanışma Derneği ile Şanlıurfalılar Derneği (ŞANDER) Yönetim Kurulu üyeleri, Taşdelen'e nezaket ziyaretinde bulunarak ikinci dönem için başarılar dilediler.



Ankara'da yaşayan Rizeliler ve Şanlıurfalıların bir araya gelerek kurduğu derneklerin çok önemli olduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Taşdelen, "Dernekler dayanışma ve yardımlaşma kültürünün gösterildiği yerlerdir. Ankara'da yaşayan farklı illerden insanları bir araya getiren sivil toplum kuruluşlarıdır. İkinci dönemimiz için hayırlı olsun dileklerini ileten dernek yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Çankayamızda faaliyet gösteren iki güzide derneğimizle ikinci dönemimizde de işbirliği içerisinde çalışacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki'den Ortalığı Karıştıracak İddia: Muhalefet, ABD'ye Kadar Arayıp 'Elinizde Bant Var Mı?' Diye Sordu

Ankara'daki Yangın Faciasında 5 İşçinin Ölüm Nedeni Belli Oldu

Ankara Valisi Vasip Şahin, 5 İşçinin Hayatını Kaybettiği Yangınla İlgili Açıklama Yaptı

Adayların Kesinleşmesinin Ardından Yapılan İlk Ankette, Çarpıcı Sonuçlar Ortaya Çıktı