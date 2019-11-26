Derneklere projeleri için 150 milyon liralık katkı verildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Kadınların istihdamına yönelik, uyuşturucuyla mücadele, diğer dezavantajlı grupların sorunların giderilmesine katkıda bulunacak, engelli kardeşlerimize, gençliğe, eğitime ve kültürel etkinliklere yönelik projelere elimizden geldiğince destek olmaya, bütçe imkanlarımızın izin verdiği ölçüde projeleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu anlamda derneklerimize 150 milyon liralık bir katkı sunmuşuz" dedi.

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünce İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda "Sivil Toplum Buluşmaları" programı düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Ersoy konuşmasında, sivil toplumun geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yaptıkları çalışmalardaki temel amaçlarından birisinin "rehberlik etmek" olduğunu belirten Ersoy, "Biz, sizlerle birlikte nasıl çalışabiliriz, sizler çalışmalarınızda nasıl daha verimli olabilirsiniz, bunlarla ilgili düşüncelerimizi paylaşmaya çalışacağız. En önemlisi sizlerin katkılarını, önerilerini ve desteklerini almaya çalışacağız." diye konuştu.

Genel Müdürlük olarak birçok alanda yapılan projelere destek olmaya çalıştıklarını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Özellikle kadınların istihdamına yönelik, uyuşturucuyla mücadele, diğer dezavantajlı grupların sorunların giderilmesine katkıda bulunacak, engelli kardeşlerimize, gençliğe, eğitime ve kültürel etkinliklere yönelik projelere elimizden geldiğince destek olmaya, bütçe imkanlarımızın izin verdiği ölçüde projeleri yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar bu anlamda derneklerimize 150 milyon liralık bir katkı sunmuşuz."

"Gönüllülük konusunda ülke olarak istenilen seviyede değiliz"

Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Erkan Kılıç da dünyada en yaygın görülen sivil toplum örgütlerinin, dernekler, vakıflar, sendikalar ve odalar olduğunu söyledi.

Sivil toplum olarak ifade edilen yapının, birey, aile ve toplumun problemlerini çözebilme potansiyelini bünyesinde barındıran bir kavram olduğuna işaret eden Kılıç, son 16 yılda Türkiye'de sivil toplum yapısının gelişmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirildiğini aktardı.

Erkan Kılıç, sivil toplum kuruluşlarında gönüllülük konusunun üzerinde durulması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Maddi ve herhangi bir çıkar beklemeden kişilerin kendi iradesiyle kamuya yararlı faaliyetlerde bulunmayı kapsayan sivil toplumdaki gönüllülük konusunda ise ne yazık ki ülke olarak istenilen seviyede bulunmamaktayız. Ülkemizde sivil toplum faaliyetlerinin gönüllü katılım konusunda çerçeve yasal düzenleme yapılmasının sivil toplumun gelişmesi açısından son derece yararı olacaktır. Özellike bazı Avrupa ülkelerinde tartışılan ve uygulanan kamu görevlilerinin de kamudaki çalışma zamanlarının bir kısmını kendi istekleri dahilinde sivil toplum kuruluşlarında çalışarak geçirebilmesinin önünün açılması da bu kapsamda düzenleme konusu yapılabilir diye düşünmekteyiz."