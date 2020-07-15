Dernekte kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Dernekte kumar oynarken yakalandılar

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan Beycumalılar Yardımlaşma Derneği'ne yapılan baskında, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde bulunan Beycumalılar Yardımlaşma Derneği'ne yapılan baskında, kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalandı.

Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beycumalılar Yardımlaşma Derneği'nde kumar oynandığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekiplerinin derneğe yaptığı baskında 4 kişi kumar oynarken yakalandı. Şüpheliler Ö.K. (44), K.C.A. (24), S.T.(28), Ç.K.'ye (30), Kabahatler Kanunu gereğince bin 225'şer TL para cezası kesildi. Beycumalılar Yardımlaşma Derneği Müdürü M.K. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem yapıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Kilimli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 11:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Dernekte kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika
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