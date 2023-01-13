Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza - Son Dakika
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Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza

13.01.2023 15:11

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin baskın düzenlediği Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği'nde kumar oynarken yakalanan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza kesildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, polisin baskın düzenlediği Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği'nde kumar oynarken yakalanan 35 kişiye 141 bin 925 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Fethiye ilçesi Karaçulha Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda, A.B.K. (67) ile V.İ.'nin (38) işlettiği Satranç ve Tavla Oynamayı Sevenler Derneği'nde kumar oynandığı ihbarını aldı. Derneğe giden ekipler, kumar oynadığı tespit edilen 35 kişiye, 'kumar oynamak' suçundan toplam 141 bin 925 lira ceza uyguladı. İşletme sahipleri hakkında da 'kumar oynamak için yer temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı. Derneğin, işletmeciler tarafından polis baskınlarına karşı güvenlik kameralarıyla da izlendiği belirlendi.


Kaynak: DHA
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Emniyet Müdürlüğü, Karaçulha, Fethiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Satranç ve tavla derneğinde kumara 141 bin 925 lira ceza - Son Dakika
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