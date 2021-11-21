Dernekte kumar oynayan 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, polisin baskın düzenlediği dernekte kumar oynarken yakalanan 55 kişiye 73 bin 480 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Yenibağlar Mahallesi'ndeki dernek binasında kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Baskında 55 kişi kumar oynarken yakalandı. Bu kişilere 'kumar oynamak' ve 'koronavirüs tedbirlerini ihlal'den 73 bin 480 lira ceza uygulandı. Dernek sorumluları 4 kişi hakkında da 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' ile 'bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.