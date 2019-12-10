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Dernekte kumar oynayanlar yakalandı

6 saat önce

Malatya polis bir derneğe yaptığı baskında kumar oynayan 63 şahsa topla20 bin 160 TL para cezası uygulandı.

Dernekte kumar oynayanlar yakalandı, System.String[]

Malatya polis bir derneğe yaptığı baskında kumar oynayan 63 şahsa topla20 bin 160 TL para cezası uygulandı.


Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir hemşehri derneğinde yapılan aramalarda "tombala" olarak tabir edilen oyunla kumar oynandığı tespit edildi. Dernek yetkilisi olan İ. B. isimli şüpheli şahsa kumar oynanması için Yer ve İmkan Sağlamak ve Mühür Bozma suçlarından adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı görülen 63 şahsa 5326 sayılı Kabahatler Kanunu 34.maddesine istinaden 20 bin 160 TL idari para cezası uygulandı.


Dernek çalışanı olduğu tespit edilen iki şahsın SGK giriş kayıtlarının ve kimlik bildirimlerinin olmadığı tespit edilerek, ilgili kuruma gönderilmek üzere tutanak tanzim edildi.


Şüpheli İ.B. isimli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 01:34 Kaynak: İHA
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