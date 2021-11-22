Dernekten 100 bin TL'lik eşya çalan 2 hırsız kıskıvrak yakalandı - Son Dakika

Nazilli ilçesi Turan Mahallesi'nde bulunan bir derneğe bir hafta önce sabah saatlerinde giren hırsızlar; laptop, fotoğraf makinesi, çok sayıda musluk ve lavabo bataryaları ve LCD televizyon gibi eşyaları çaldı.

ŞAKALAŞARAK HIRSIZLIK YAPTILAR

Maddi değerinin yaklaşık 100 bin TL olan eşyaları çaldıkları belirlenen hırsızların Nazilli Asayiş Büro Amirliğine bağlı polis ekiplerinin tek tek incelediği 76 kameraya yakalanan görüntüsü ise pes dedirtti. Birbirleri ile şakalaşarak yürüdükleri tespit edilen iki şüpheli bu sabah saatlerinde yapılan operasyonla yakalandı.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

27 ayrı suç kaydı bulunan E.B. (25) ve 16 ayrı suç kaydı bulunan Y.K. (26) sağlık kontrollerinin ardından Adliyeye sevkedildi. Azılı hırsızlar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇALDIKLARI MUSLUKLAR HURDACIDA BULUNDU

Dernek binasından çalınan eşyalar arasında yer alan musluklar ise şüphelilerin sattığı Sultanhisar'a bağlı Atça Mahallesindeki bir hurdacıda ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.