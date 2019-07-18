Son Dakika Haberleri: Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da
Son Dakika Spor Haber

Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da

30 dakika önce

Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Bayern Münih forması giyen Derrick Willliams'ı kadrosuna kattı.

Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da, System.String[]
Fenerbahçe Beko, geçtiğimiz yıl Bayern Münih forması giyen Derrick Willliams'ı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüp, ABD'li oyuncu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada transferle ilgili şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.25 Mayıs 1991 tarihinde California'da dünyaya gelen ve kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecektir.Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz."
Geçtiğimiz yıl Bayern Münih formasıyla Euroleague'de 29 maçan çıkan Derrick Williams, bu maçlarda 13.4 sayı, 4.2 ribaund ortalamaları yakaladı.


Bayern Münih, Fenerbahçe, Williams, Beko, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:13 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fenerbahçe Beko Derrick Williams'ı kadrosuna kattı Tahkim Kurulu, Fatih Terim'in 3 maçlık cezasını onadı Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi Galatasaray, Falcao ile anlaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 18:44:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]