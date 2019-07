Derrick Williams, Fenerbahçe Beko'da

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro yapılanması çalışmaları kapsamında, Birleşik Amerikalı forvet Derrick Williams ile bir yıllığına anlaştı.

Fenerbahçe Beko, Nando de Colo'nun ardından Bayern Münih ile sözleşmesi sona eren Derrick Williams ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. 25 Mayıs 1991 tarihinde California'da dünyaya gelen ve kariyerinde 400'ün üzerinde NBA maçı bulunan 2.03 boyundaki yıldız Derrick Williams, 2019-2020 sezonunun sonuna dek Fenerbahçe Beko forması giyecek. Transferle ilgili sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Derrick Williams'a hayırlı olmasını diliyor, sporcumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu sezonlar yaşamasını temenni ediyoruz" denildi.



Derrick Williams kimdir?



25 Mayıs 1991'de California'da dünyaya gelen Derrick Williams, basketbol kariyerinde 2009-2011 yılları arasında Arizona Üniversitesi'nde adım attı. Arizona'da harika iki sezon geçiren Williams, ilk sezonunda maç başına 15.7 sayı, 7.1 ribaund istatistikleri yakalarken; ikinci sezonunda ise 19.5 sayı, 8.3 ribaund istatistiklerine erişti. Atletizminin yanı sıra, forvet pozisyonunda getirebildiği şut ve skor tehdidiyle de ön plana çıkan Williams, kolej kariyeri süresince birçok başarı ve bireysel ödüle de imza attı.



Arizona'da geçirdiği iki yıl, Derrick Williams'ın 2011 yazında Minnesota Timberwolves tarafından NBA Draft'ında ikinci sıradan seçilmesini sağladı. Williams, ilk yılında 66 maça çıktı ve ortalama 21.5 dakika aldığı sezonda Timberwolves formasıyla 8.8 sayı, 4.7 ribaund ortalamaları yakaladı. İkinci sezonunda ise Minnesota ile 78 maçta forma giyen Williams, 24.6 dakika ortalamasıyla 12.0 sayı ve 5.5 ribaund istatistikleri üretti.



Derrick Williams, 2013-2014 sezonuna Minnesota'da başladı ve 11 maçın ardından Sacramento Kings'e takaslandı. 2013-2014 sezonunda toplamda 78 NBA maçına çıkan Williams, karşılaşma başına 23.3 dakika süre alarak 8.0 sayı, 4.1 ribaund istatistiklerine ulaştı. 2014-2015'te de Kings forması için mücadele eden Williams, bu sezonda ise 74 maçta 8.3 sayı, 2.7 ribaund istatistikleri yakaladı.



2015-2016 sezonunda New York Knicks'e transfer olan Williams, burada 80 maçta parkeye çıktı ve ortalama 17.9 dakika parkede kalarak 9.3 sayı, 3.7 ribaund istatistikleri üretti. 2016-2017'de Miami Heat ve Cleveland Cavaliers ile 58 maça çıkan Williams, bu süreçte de Cleveland ile NBA Playoff tecrübesi yaşadı.



2017'nin Aralık ayında Çin'e transfer olan ve Tianjin Gold Lions ile sözleşme imzalayan Williams, maç başına 20.0 sayı ve 6.6 ribaund istatistikleri ürettiği bu tecrübeden sonra, son NBA macerasını yaşadığı Los Angeles Lakers'a geçti. 2017-2018 sezonunu Lakers'ta tamamlayan Williams, 2018-2019 sezonunda ise Avrupa'ya adımını Bayern Münih ile attı.



Bayern Münih ile harika bir sezon geçiren Williams, EuroLeague'de 29 maçta forma giyerek 13.4 sayı, 4.2 ribaund, 14.2 verimlilik puanı istatistikleri tutturdu. Bayern'in Almanya Ligi şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Williams, bu organizasyonda da 11.4 sayı, 3.4 ribaund ve 11.8 verimlilik puanı istatistikleri yakaladı.



EuroLeague'deki ilk sezonunda Avrupa basketboluna önemli bir etki yapan Williams, 12. haftada oynanan Zalgiris Kaunas mücadelesindeki 27 sayı, 7 ribaund, 3 asist ve 35 verimlilik puanlık performansıyla EuroLeague genelinde en değerli oyuncu oldu.



Derrick Williams, her iki forvet pozisyonunda da forma giyebilen bir isim. Atletizminin ve gücünün ön plana çıktığı kolej kariyeri sonrası 2011 NBA Draft'ında Kyrie Erving'in ardından ikinci sıradan seçilen Williams, NBA kariyerinde 400'ün üzerinde maça çıkarak müthiş bir tecrübe edindi. Fiziksel avantajlarını NBA platformuna göre daha rahat kullanabileceği EuroLeague'deki ilk sezonunda sınavını başarıyla veren Williams, bu kıtanın en çok aranan forvet oyuncularından biri haline geldi. Williams, koç Dejan Radonjic yönetimindeki Bayern Münih'te iki sayılık atışlarda %54.2, üç sayılık atışlarda ise %33.3'lük bir isabet yüzdesi yakalarken; 18 maçta çift haneli sayılarda skor, 19 maçta da çift haneli sayılarda verimlilik puanı üretti. Derrick Williams, forvet pozisyonu için hem yüzü dönük oyunda hem de çember altında oldukça etkili olabiliyor. Sahayı koşmayı seven ve hırslı yapısıyla takımının enerjisini yukarıya çeken Williams, taraftarlarla da özel bir bağ kurabilme potansiyeline de sahip. Avrupa'da forma giyen en yetenekli ve skor potansiyeli yüksek Amerikalı oyunculardan biri kabul edilen Derrick Williams, mücadele edeceği tüm kulvarlarda şampiyonluk hedefleyecek Fenerbahçe Beko'nun forvet pozisyonundaki en önemli parçalarından biri olacak. - İSTANBUL

