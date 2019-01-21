Son Dakika Haberleri: Ders Çalış' Denildi, Katil Oldu

Ders Çalış' Denildi, Katil Oldu

1 saat önce

Tokat'ta kendisine 'ders çalış' dediği için annesini bıçakla yaralayan ve araya giren kardeşinin de katili olan şahıs, ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Ders Çalış' Denildi, Katil Oldu, System.String[]
Tokat'ta kendisine 'ders çalış' dediği için annesini bıçakla yaralayan ve araya giren kardeşinin de katili olan şahıs, ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

Tokat'ta Fatma-Yalçın A. çiftinin 4 çocuğundan Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Hasan A., tıp fakültesi 1'inci sınıf öğrencisi olan kardeşi Sefa A.'yı kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. İfadesinde pişman olduğunu söyleyen Hasan A., olayın nasıl gerçekleştiğini de yine ifadesinde anlattı. Cumartesi akşamı babası Yalçın A.'nın annesini arayarak ders çalışmasını istediğini söyleyen Hasan A.'nın ifadesinde, "Babam küçüklükten beri beni aşağılıyor, ders çalışmam noktasında her zaman baskı yapıyordu. Ailem tüm yatırımlarını kardeşim Sefa'ya yaptı. Olay günü ise babam evde yoktu. Babam annemi arayarak ders çalışmamı söylemiş. Annem de gelip, 'baban aradı ders çalışacakmışsın' dedi. Olay da bundan sonra oldu. Pişmanım" dediği öğrenildi.

Annesinin baba Yalçın A.'dan gelen bu telefon üzerine ders çalışmasını istediği Hasan A.'nın bıçakla annesini boğazından yaraladığı, daha sonra araya giren kardeşi Sefa A.'nın da bu esnada bıçaklandığı bildirilmişti. - TOKAT

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 04:28 Kaynak: İHA

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Tokat, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın Kılığına Girip Dilenen Şahıs, Kameralara Yakalandı Ünlü Prof. Dr. Üstün Dökmen'in Kurduğu Eğitim Akademisinde Şiddet Skandalı

Polise Vurmaya Çalışan Alkollü Sürücüyü Çevredekiler Linç Etmek İstedi Adana'da Açığa Alınan Lise Müdürü, Ahırda Ölü Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.1.2019 18:10:05. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ders Çalış' Denildi, Katil Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]