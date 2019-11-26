Son Dakika Haberleri: Ders çalışan öğrencilere "anne eli değmiş gibi" ikram
Son Dakika Güncel Ders çalışan öğrencilere 'anne eli değmiş gibi' ikram - Son Dakika

Ders çalışan öğrencilere "anne eli değmiş gibi" ikram

6 saat önce

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, vize haftasında ders çalışan üniversite öğrencilerine "Anne Eli Değmiş Gibi" sloganıyla meyve salatası ikram etti.

Ders çalışan öğrencilere

Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, vize haftasında ders çalışan üniversite öğrencilerine "Anne Eli Değmiş Gibi" sloganıyla meyve salatası ikram etti.


Vize haftası dolayısıyla "Anne Eli Değmiş Gibi" projesini hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, akşam saatlerinde İl Halk Kütüphanesi, Selçuk Üniversitesi Prof. Dr. Erol Güngör Kütüphanesi, Kutalmışoğlu Süleyman Şah Sosyal Tesisleri ve Büyükşehir Belediyesi Kılıçarslan Gençlik Merkezi'nde ders çalışan öğrencilere meyve salatası ikramında bulundu. Konya'ya farklı şehirlerden gelerek üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, sınav haftasında böyle güzel bir sürprizle karşılaşmaktan mutlu olduklarını belirterek, projede emeği geçen herkese teşekkür ettiler. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ali Cihan Özensel, "Bugün çok güzel bir projeye imza attık. Üniversite eğitim için şehrimize gelen arkadaşlarımıza sınav haftası olduğu için meyve ikram ettik. Annelerini yanlarına getiremiyoruz ama bizim onların yanlarında olduğumuzu hissetmeleri için böyle bir çalışma yaptık. Arkadaşlarımıza sınavlarında başarılar diliyoruz. Hem bu projede ve hem de yaptığımız tüm çalışmalarda bize hep destek veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a teşekkür ederim" dedi.


Üniversite öğrencileri, yaşadıkları mutluluğu dün akşam sosyal medya hesaplarında da paylaştı. Bir öğrenci, "Okul bitsin de gideyim dediğim bu şehirde gördüğüm muameleyi gittiğim hiçbir yerde göremeyecek olmam beni çok üzüyor. Konya Büyükşehir Belediyesi sen muazzam bir detaysın" sözleriyle Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a ve Gençlik Meclisi'ne teşekkür etti. - KONYA

Konya, Vize, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Konya Valisi'nin oturuşunu beğenmediği muhabir konuştu: Makamına giderek özür diledik
Bakan Gül'den icralık çocuk teslimi açıklaması: Çocuk Teslim Merkezleri çalışması ikinci yargı paketinde olacak "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok Davutoğlu'nun kuracağı partinin 81 ilde teşkilatlanma faaliyetleri tamamlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 17:49:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ders çalışan öğrencilere "anne eli değmiş gibi" ikram
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]