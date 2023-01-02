Sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kahraman, hastane yolunda hayatını kaybetti. Kahraman'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Kahraman'ın cenazesinin 3 Ocak Salı günü Uzundere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Aydın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

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