Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi

02.01.2023 17:21
Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan, Konya'da üniversitede okuyan 19 yaşındaki bir genç, ders çalıştığı sırada geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla hastaneye sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi.

1 Ocak Pazar günü akşam saatlerinde Konya'daki bir yurtta meydana gelen olayda, Konya Selçuk Üniversitesi'nde okuyan Köşk'ün Uzundere Mahallesi'nden Davut Kahraman (19) yurtta ders çalıştığı sırada birden fenalaştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kahraman'ın fenalaştığını gören arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kahraman'a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık çalışanlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Kahraman, hastane yolunda hayatını kaybetti. Kahraman'ın ölüm haberini alan ailesi ve yakınları yasa boğulurken, Kahraman'ın cenazesinin 3 Ocak Salı günü Uzundere Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Abisini öldüren genç kız: 'Pişmanım, amacım öldürmek değildi' Abisini öldüren genç kız: 'Pişmanım, amacım öldürmek değildi' Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında (3) Köpeğin kürekle öldürülmesinde sanıklar hakim karşısında (3)

Kalp Krizi, Aydın, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:54 Fenerbahçe'de üç başarılı futbolcu maç kadrosuna dahil edilmedi
16:33 Yürek yakan olay! Babalarının cesediyle karşılaşan oğullarının feryadı kahretti
16:36 Galatasaray'ın yıldızı Icardi'yi sinirlendirecek itiraf! Wanda Nara'nın babası konuştu
16:33 Savaşın şiddetini kızıştıracak saldırı! Rusya "63 askerimiz öldü" dedi, Ukrayna'nın açıkladığı rakam çok farklı
16:31 Seren Serengil, Kadir Doğulu tarafından aldatıldığını ileri sürdüğü Neslihan Atagül'ün paylaşımına yaptığı yorumla dikkat çekti
16:26 Müzik yayını yapan iş yerleri hakkında yeni düzenleme getirildi
16:20 MHP'den istifa eden il başkanından Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili dikkat çeken sözler
16:05 Yakınları itiraf etti! Babasını başka bir kadınla ilişki yaşadığı için öldürmüş
15:55 Yılbaşını kutlama bahanesiyle Çiğli Belediye binasına girmek isteyen şüphelinin üzerinden satır, bıçak, çekiç ve şiş çıktı
15:49 Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2023 17:29:46. #1.11#
SON DAKİKA: Konya'da ders çalışırken kalp krizi geçiren genç yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement