"Ders çalışırken yemek yemek obeziteye davetiye çıkarıyor" - Son Dakika
Son Dakika Sağlık 'Ders çalışırken yemek yemek obeziteye davetiye çıkarıyor' - Son Dakika

"Ders çalışırken yemek yemek obeziteye davetiye çıkarıyor"

6 saat önce

Uzm. Klinik Psikolog Uzm. Diyetisyen Merve Öz, ders çalışan çocuklarının masalarına sürekli atıştırmalık götüren ebeveynlere uyarılarda bulundu.

Uzm. Klinik Psikolog Uzm. Diyetisyen Merve Öz, ders çalışan çocuklarının masalarına sürekli atıştırmalık götüren ebeveynlere uyarılarda bulundu. Öz, bu yaklaşımın çocuklarda obezite riskini artırdığını söyledi.

Ders çalışan çocuklarına meyve, kek, börek gibi atıştırmalıklar veren ebeveynlerin çocuğun ders çalışma ile yemek yeme arasında bağlantı kurmasına neden olduğuna dikkat çeken Uzm. Klinik Psikolog Uzm. Diyetisyen Merve Öz, ebeveynlerin çocuklara  'çalışırken yemek yeme davranışını' öğrettiklerini söyledi. Öz, "Çocuk, uzun süren eğitim hayatı boyunca ders çalışırken yemek yeme davranışına devam ediyor.  Oturarak çalışmanın getirdiği hareketsizlikle, ders çalışırken yenilen atıştırmalıklardan gelen fazla kalori sonucunda obezite riski artıyor" dedi.

DUYGUSAL YEMEĞİ TETİKLİYOR

Ders çalışırken yemek yeme alışkanlığının oluşmasının uzun dönemde duygusal yemeyi tetiklediğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesinden Uzm. Klinik Psikolog Uzm. Diyetisyen,  "Duygusal yeme; kişinin açlıktan ziyade olaylara yemek yiyerek tepki vermesidir. Kişi, üzgün ya da stresli olduğu için yani olumlu duyguyu ortaya çıkarmak için yemek yer. Çocuklar da aç oldukları için değil, sadece ders çalışmayı zevkli hale getirmek için yemek yiyor. Çoğu zaman derse odaklandığı için önündeki yiyeceklere odaklanamıyor ve neyi, ne kadar yediğini bilmiyor. Meyve tabağının ya da kuruyemiş kasesinin bittiğini, tekrar almak için uzandığında fark edebiliyor. ya da yiyeceğe odaklandığı için verimli ders çalışamıyor. Önündeki yiyecekler çocuğun çalışma verimini düşürüyor" diye konuştu.

FAZLA KİLO KAÇINILMAZ OLUYOR

Oturarak çalışmanın getirdiği hareketsizlikle, ders çalışırken yenilen atıştırmalıklardan gelen fazla kalori sonucunda obezite riskinin de arttığına dikkat çeken Merve Öz,  "Ayrıca duygusal açlık nedeniyle çocuk çözemediği bir problemin yarattığı stresi, bir parça meyve alarak ya da birkaç ceviz yiyerek bastırıyor. Duygusal yemeyi bu sayede öğrenerek ders çalışma haricindeki diğer stres yaratan alanlara da bu alışkanlığı ekliyor. Çocukların metabolizması fazla çalıştığı için bu dönemde obezite ile yüz yüze kalmasa bile hayatının diğer noktalarında, yaşın artışı ile birlikte yavaşlayan metabolizma obeziteyi su üstüne çıkabiliyor." şeklinde konuştu.

YEMEK YEME DAVRANIŞI ÇOCUKKEN BAŞLAR

Yemek yeme davranışlarının küçük yaştan başladığını hatırlatan Öz, "Büyüdüğünde, küçükken öğrenilen davranışlar sürdürülür. Bu nedenle sebze yemek, sadece yemek masasında yemek yemek, kahvaltı etmek gibi davranışlar çocuk yaşta öğretilmelidir. Çocuklara öğretilmesi istenilen davranışlar, öncelikle ebeveynler tarafından uygulanmalıdır. Sebze yemeyen bir ebeveynin çocuğuna sebze yemelisin gibi bir nasihatte bulunması çocukların davranışı benimsemesinde çok da faydalı olmayacaktır. Çünkü çocuklar davranışları gözlemleyerek öğrenirler" diye konuştu.

ALIŞKANLIKTAN KURTULMAK İÇİN…

Ders çalışırken yemek yeme alışkanlığı oluşmuş çocuk için doğru yaklaşımla ilgili Yeditepe Üniversitesi Hastanesinden Uzm. Klinik Psikolog Uzm. Diyetisyen Merve Öz şu bilgileri verdi:

"Eğer çocuğunuz ders çalışırken masasında yiyecek olmadan çalışamıyorsa bu davranıştan vazgeçene kadar salatalık, marul, havuç gibi su oranı yüksek yiyecekleri verebilirsiniz. Çocuğunuzun 40-45 dakika çalıştıktan sonra ara vermesini isteyebilirsiniz. ve ara verdiğinde istediği yiyeceği yemesine izin verebilirsiniz. Su içme alışkanlığı çok zor oluşuyor. Su içme alışkanlığını kazanabilmesi adına çocuğunuzun çalışma masasında mutlaka su şişesi olmalıdır."


Diyetisyen, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 10:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cinnet getiren koca, tabanca ile eşini yaralayıp intihar etti
Serdar Ortaç, şarkıcı Seçil Gür ile aşk yaşadığını itiraf etti Son Dakika: Yalova Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı tutuklandı Kadir'in ölümüne neden olduğu Özgür'ün babası: Kopuk bir aile olmasaydık, böyle olmazdı

Son Dakika Haberleri
16:46 Sophie Turner hamile mi?
15:48 Prens Harry'nin Kraliyet Deniz Piyadeleri Generali görevine halası Prenses Anne getirildi
15:41 Caroline Yılmaz ve Serdar Ortaç'ın 14 Şubat buluşması!
15:41 Eski mankenin bebeklik fotoğrafı sosyal medyayı salladı
15:19 Aşk yaşamaya başlayan Hadise ve Kaan Yıldırım aynı evde yaşamaya başladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 17:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Ders çalışırken yemek yemek obeziteye davetiye çıkarıyor" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]