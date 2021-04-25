Ders çalışmaya çalışmak

Müzik, eğlence, televizyon, film kanalları, sosyal medya derken telefonumdan gelen ses kendime getirdi beni. Meğer 20 Nisan olmuş. Vize haftası başlayacak İstanbul Üniversitesi'nde yarın. Tabii ki bir ton ders vardı diye panikle oturdum bilgisayarın başına... Henüz oturmamış terimler ve bilgilerle karşılaşınca anlayamadığım paragraflar oluyor bazen. Bunları tekrar notlardan aramaktansa Google'a yazıp kısa yoldan bakmak istiyor insan. Fakat durum sanılan kadar kolay olmuyor. Masaüstündeki Google simgesini buluyorsunuz körcül olarak, 'g' tuşuna basınca pıt diye arama çubuğu açılıyor, kulakla duyuyorsunuz. Bilgisayar sayfayı hemen sol üstten okumaya başlıyor. Fakat okudukları araştırdığınız konuyla alakasız... Hemen susturuyorsunuz ve sekme tuşuyla gezinip ilgili bağlantıyı bulunca seviniyorsunuz. Sayfaya girince yine aynı süreç başlıyor, bilgisayar sol üstten okuyor.

NE ARADIĞINI UNUTUYOR İNSAN

Haliyle yine sekmelere bakarak metindeki ilgili yerleri aramaya başlıyorsunuz. Ama bu arada başınıza gelmeyen de kalmıyor. Birden kendinizi ilgisiz bir kozmetik reklamıyla baş başa buluyorsunuz, reklamı kapatmaya çalışırken hop diye araba kiralama sitesine düşüyorsunuz, derken birden bir tatil sitesi açılıyor.

Bu sayfaları kapatmak körcül olarak çok zor. Sayfaya geri dönünce de kendinize şunu soruyorsunuz: "Ne arıyordum ben yaaa?" Bence bu kadar reklama maruz kalmayı hak etmiyoruz. Diğer taraftan bu reklamlar genelde fotoğraf veya video; hiçbir betimleme yok. Yani maruz kaldığınız reklama körcül olarak bakınca anlaşılmıyor da... Bari maruz kalıyorum, en azından bir şeyler de öğrenebilseydim... Reklamları engellemek için bir ton program da yüklü bilgisayarımda ama yine de bu kadar reklamla karşılaşıyorum.

Aynısını pazar sabahları gazetemdeki yazımı bulmak için de yaşıyorum. İsmimin üstüne tıklayınca hooop diye bir reklam açılıyor. 'Oh reklam da almışım' diye sevinmiyor değilim, fakat reklamı kapatıp yazıma ulaşmak zaman alıyor. E bunlar insanı konsantre olduğu işten de uzaklaştırıyor. Bir ara reklama kapılıp çok da acıkmadığım halde yemek siparişi verirken buldum kendimi... Bunlarla uğraşırken araştırdığım konuya odaklanamamıştım. İyi geldi yazmak, tekrar dönüyorum derse...