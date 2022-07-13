İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan 'robs demiri' kurtardı - Son Dakika

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