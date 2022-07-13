Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan "robs demiri" kurtardı - Son Dakika
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Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan "robs demiri" kurtardı

13.07.2022 15:45

Çorum'da dere yatağına devrilen traktörün içinde sıkışan sürücü, robs demirinin oluşturduğu yaşam alanı sayesinde hayata tutundu. Sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan sürücü, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

33 yaşındaki Rıza Solar idaresindeki traktör, Bahçelievler Mahallesi Çoraklık Bağlar Sokak'ta dere yatağına devrildi. Kazada inşaat malzemesi yüklü römork da traktörün üzerine düştü. Sürücü, traktörün rops demirinin oluşturduğu yaşam alanına sıkıştı.

KURTARMA ÇALIŞMASI 1 SAAT SÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından Solar'ı sıkıştığı yerden kurtardı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR VAR

Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Solar, sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşte olay yerinden kareler:

Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu
Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu
Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu
Devrilen traktörün sürücüsü 'robs demiri' sayesinde hayata tutundu
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Kaynak: AA

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan 'robs demiri' kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ders niteliğinde kaza! Devrilen yüklü traktörün altında kalmaktan "robs demiri" kurtardı - Son Dakika
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