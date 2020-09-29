Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı? - Son Dakika
BBC

Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı?

Eugene Cheow, ülkesi Singapur'da zorlu emlakçılık sınavını başarıyla geçtiği ders notlarını sattığı bir şirket kurdu.

Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı?, System.String[]

Eugene Cheow gülerek ve şakayla karşık, "Bütün bir müfredatı zihin haritalarıma yerleştirebilirim" diyor.

Dünya Ticaret Merkezi'nde dalıp, ücretsiz kahve içmeyi çok sevdiğini de dile getiriyor.

Singapur İşletme Üniversitesi'nde 24 yaşındaki bir öğrenci olan Cheow, Londra ile Singapur'daki evi arasında geçen hayatını bu sözlerle özetliyor.

Güneydoğu Asya'nın ılık sularından Mexico City'nin karmaşasına giden yolda Cheow ile öğrenme, iş ve her şeyden önce becerilerinden ve yaşam deneyimleri hakkında konuştuk.

Ama önce Cheow'un sahip olduğu şöhretin nedeninden bahsedelim.

Cheow, Singapur'da emlakçı olmak için sınavları üstün bir başarıyla geçtikten sonra, zihin haritaları adını verdiği notlarını internette satışa çıkardı.

Başarısından para kazanmaya çalışan ilk kişi Cheow değildi, ancak çalışma notları deyim yerindeyse kapış kapış satıldı.

Cheow, bugüne kadar yaklaşık 1500 adet zihin haritası sattı. Bazı dönemlerde haftada 1000 dolardan fazla para kazandı. Ardından ise çalışma notlarını bir işletmeye çevirdi.

Emlakçı olmak için bazı gereksinimlere ihtiyacınız var





Singapur'da emlakçı olmak istiyorsanız 60 saatlik bir kurs almanız ve RES adı verilen sınavı geçmeniz gerekiyor.

Cheow BBC'ye verdiği demeçte, bunun kolay bir süreç olmadığını ifade ediyor ve ekliyor: "Bu yüzden hızlı, çabuk bir öğrenme yöntemine dair büyük bir talebin varlığını fark ettim."

Ardından Cheow başarı kazandığı 16 "zihin haritası"nı ücret karşılığında satışa çıkardı..

Zihin haritaları için fikirleri ve kavramları grafikler ve görsellerle aktarma yöntemi denebilir. Beynin, bilgiler arasında kuracağı ilişkileri kolaylaştırıyor.

Cheow'un zihin haritaları yasal kavramları, pazarlama kavramlarını, matematiksel formülleri, tabloları ve müfredatın çeşitli unsurlarını içeriyor.

Cheow haritalarını "Öğrenmenize yardım ediyor. Konu ne olursa olsun size makro bir görünüm sunuyor. Ancak isterseniz belirli alanlara da odaklanabiliyorsunuz" diye açıklıyor.

"Ve belirli bir konu hakkında sorunuz varsa, bu soruyu cevaplamak için ders kitabına girip bütün bir bölümü okumak yerine o bilgiyi zihin haritasından takip edebilirsiniz.

"Beynini çalışmak için kandırıyorsun. Bu da bu yöntemin başka bir öğrenme yolu olduğunu söylemenin süslü bir yolu."

'Dil bir gereklilik değil'





Cheow, öğretme ve sözlü olmayan bu iletişimini, uzun yıllardır tutku ile bağlı olduğu tüplü dalışa borçlu olduğunu söylüyor.

14 yaşından beri yaptığı dalış sporunda 3 yıldır bir usta. Aynı zamanda bir eğitmen de. Dalış öğrencilerini Filipinler'e, Endonezya'ya ve Malezya'ya götürüyor.

Dilin iletişimde önemli olduğunu ancak dalışta bir gereklilik olmadığını söyleyen Cheow, bu durumu "Su altında konuşamazsınız. 'Merhaba' ya da 'Maskem sızdırıyor' diyemezsiniz. Her şey yüz ifadesi ve el hareketleridir" diye anlatıyor.

Cheow, dalışın kendisine iki büyük şey kattığını söylüyor: Birincisi, dünyanın pek çok ülkesinden dalgıçlar ve öğrencilerle spor sayesinde iletişim kurma şansı kazandığı; İkinicisi ise tadını aldığı macera.

İnsan ilişkileri

Cheow, bir işletme öğrencisi olarak geçen yıl Meksika'nın Puebla şehrine bir değişim öğrencisi olarak gitmiş. Ardından büyük bir hayali olan yurt dışındaki bir Dünya Ticaret Merkezi (WTC) ziyaretini Mexico City'de gerçekleştirmiş.

Singapur merkezli çok uluslu bir İK şirketini ziyaret eden Cheow, WTC kulesini ziyareti etmesi için, "yurtdışına gitmenin en önemli özelliklerinden biri ve bunu çok istedim" diye anlatıyor.

WTC'ye randevusu olmadan giden Cheow, öğrenci olması sebebiyle kulenin 27'nci katına çıkmayı başardı.

Şirketin Kübalı yöneticisi bu durum karşısında ilk başta şaşırdı. Ancak Singapur'un eğitim sistemini duymak da ilgisini çekti.

Meksika'dan ayrılmadan önce Cheow, WTC'ye Singapur'a özgü hediyeler götürdü. Kübalı yönetici ve ekibi tarafından kendisine de bir şişe rom ile ikram edildi.

İK uzmanları ona kişilik testi yaptı. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Cheow iletişimde yüksek puan aldı.

'Ölçülebilen başarı'





Cheow, RES Tutor isimli, kullanıcılarına RES sınavına hazırlık için yardım eden ve sonucununda da Singapur'da emlakçı olmalarını sağlayan bir şirkete sahip.

Şirketini bilişim sektöründeki sertifika programlarına doğru kaydırmayı düşünen Cheow, aynı zamanda da iş modelinin başarılı bir şekilde işlediğinden de emin olmak istiyor.

Cheow, iş modeli hakkında "Müşterilerimiz birkaç parça bilgi için 80 Singapur doları (59 Amerikan doları) ödüyor. Bu yüzden bu bilgilerin değerli olduğunu hissetmeli" diye konuşuyor.

Bu arada tüm bunların yanı sıra Cheow'un kendisinin emlakçı olmak gibi bir hedefi yok. Sadece ara sıra 30 yıldır emlak işi olan annesine yardım edebilmek istiyor.

Cheow, koronavirüs salgınından önce dünyanın en pahalı kumarhanesi olarak bilinen Marina Sands Bay'de staj yapacaktı.

RES Tutor'u bir yan iş olarak tutmak isteyen Cheow, insanlara kariyer hedeflerine ulaştırmaktan dolayı keyif aldığını söylüyor.

Bu durumu, "Onlar benim yalnızca müşterilerim değil. Bu bir al-sat işi de değil. İnsanlarla ilişki kurmayı seviyorum" diye açıklıyor.

"Sınava girdiklerinde ve bana sonuçlarını söylediklerinde havalara uçuyorum. Çünkü zihin haritalarımın onlara yardım ettiğini söylüyorlar."

Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı?

Dünya Ticaret Merkezi, Mexico City, Singapur, Emlakçı, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 06:07

Son Dakika Dünya Ders notlarını satarak kurduğu şirketle nasıl binlerce dolar para kazandı? - Son Dakika Dünya

BBC
YORUMLAR (1)
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