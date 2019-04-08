Son Dakika Haberleri: Ders Öncesi 'Zumba' Dansı ile Eğleniyorlar

Ders Öncesi 'Zumba' Dansı ile Eğleniyorlar

1 saat önce

ÇORUM'da, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, dersten önce eğitmen eşliğinde 'zumba' dansı yapıyor.

Ders Öncesi 'Zumba' Dansı ile Eğleniyorlar, System.String[]
ÇORUM'da, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda eğitim gören 1'inci sınıf öğrencileri, dersten önce eğitmen eşliğinde 'zumba' dansı yapıyor. Öğrencilerin motivasyonunun artırılması için hayata geçirilen uygulamada renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda öğrencilerin derslere motivasyonunun artırılması için ilginç bir uygulama başlatıldı. Okulda 1'inci sınıf öğrencileri için 'zumba' eğitimi veriliyor. Öğrenciler, sınıflara girmeden önce eğitmen Ebru Hüsna Demir eşliğinde dans ediyor. Öğrenciler keyifli anlar yaşarken renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ifade eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Tahir Demir, "Etkinlikte asıl amacımız öğrencilerimize yönelik bir ortak kültür oluşturmaktır. Birbirlerini destekleyici, birbirlerini tamamlayıcı çalışmalar yapmak için bu faaliyetleri yapıyoruz. Diğer okullarımızda bu faaliyetlerimizi devam ettireceğiz" dedi.

Okul Müdürü Hayrullah Layık ise öğrencilerin sabah derse başlarken daha motive ve zinde olduklarını söyleyerek "Öğrencileri hem akademik olarak hem sosyal, sportif ve sanatsal olarak zinde geliştirmek istiyoruz" diye konuştu. - Çorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:07 Kaynak: DHA

Çorum, Fatih Sultan, Güncel
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