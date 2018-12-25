Ders Sırasında Okulun Çatısı Yandı

Rize
'de bir lisenin çatısında ders sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.
Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı
Anadolu Meslek Lisesi
'nin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Okuldaki yangın alarmının çalınmasıyla kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, binadan tahliye edildi. İtfaiye
ekiplerince söndürülen yangında, binanın çatısı zarar gördü.
Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.