Son Dakika Haberleri: Ders Sırasında Okulun Çatısı Yandı

Ders Sırasında Okulun Çatısı Yandı

1 saat önce

Rize'de bir lisenin çatısında ders sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Rize'de bir lisenin çatısında ders sırasında çıkan yangın kısa süreli paniğe yol açtı.

Ekrem Orhon Mahallesi'ndeki Hasan Kemal Yardımcı Anadolu Meslek Lisesi'nin çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Okuldaki yangın alarmının çalınmasıyla kısa süreli panik yaşayan öğrenciler, binadan tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, binanın çatısı zarar gördü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:39 Kaynak: AA

Meslek Lisesi, Hasan Kemal Yardımcı, Rize, Güncel
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