Ders Süresince Öğrencisinin Bebeğini Taşıyan Öğretmenin Fotoğrafı Viral Oldu

ABD'deki bir üniversitede öğrencisinin bakıcı bulamadığı için sınıfa getirmek zorunda kaldığı bebeğini ders boyunca taşıyan öğretim üyesinin fotoğrafı sosyal medyada viral oldu.

Olay, ABD'nin Georgia Eyaleti'ndeki sanat okulu Morehouse Üniversitesi'nde gerçekleşti.



Amerikan basınında çıkan haberlere göre baba Wayne Hayer, bakıcı bulamayınca bebeği Assata'yı derse götürmek zorunda kaldı, durumunu öğretim üyesine açıkladı.



Öğretim üyesi Nathan Alexander, öğrencisinin 'iyi bir şekilde not alabilmesi için' 50 dakikalık ders boyunca bebeği tutmayı önerdi.



Bebeği taşıyarak ders anlattığı fotoğrafların sosyal medyada yayılmasından sonra Alexander'a tebrik ve takdir mesajları yağdı.



ABD merkezli internet sitesi Buzzfeed'e yaptığı açıklamada çocuğunun olmadığını ifade eden Alexander, "Ağlamaya başlayacağınden endişelendim ama mükemmel geçti. Son derece iyi huyluydu" dedi.



Morehouse Üniversitesi, tarihsel olarak siyah erkeklerin gittiği bir sanat okulu olarak biliniyor.



Okulun ünlü mezunları arasında Amerikalı yurttaş hakları lideri Martin Luther King Jr de bulunuyor.



İki işte çalışan tam zamanlı öğrenci bir baba



34 yaşındaki öğretim üyesi Alexander'ın kızına bakabilmek için sık sık dersi erken terk ettiğini fark edince Hayer'a bebeğini sınıfa getirebileceğini söylediği de bildirildi.



Baba Hayer'ın tam zamanlı olarak okula devam etmenin yanı sıra iki işte birden çalıştığı öğrenildi.



Amerikan CNN televizyonuna verdiği röportajda Alexander, "Bu fotoğraf ebeveynlerin her gün neler yapmak zorunda olduğunu ve bu nedenle düşük bir ücret karşılığında çocuk bakımından faydalanabilmenin önemini hatırlatması açısından önemli" dedi.



Buzzfeed'e yaptığı açıklamada ise bebeği aşağı yukarı hoplattığını anlatan Alexander, ders sırasında bebeğin uykuya dalmasıyla ilgili espri yaptığını da anlattı:



"Uykuya dalmaya başladığı zaman sınıfa 'Sanırım şimdi sıkıcı olmaya başlıyorum' dedim."



Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından profesöre destek mesajları yağdı.



Sosyal medyadan öğrencilerine bebek bakımı için destek vermeye hazır olduğunu söyleyen başka öğretmenler de oldu.



Assata'nın annesi Firda Hayer, Facebook üzerinden yayımladığı bir mesajla öğretim üyesi Alexander'a ve diğer sosyal medya kullanıcılarına destekleri için teşekkür etti.



Alexander, Twitter paylaşımında 'sevgi dolu mesajlara' teşekkür etti', Atlanta Journal-Constitution gazetesine yaptığı açıklamada ise, "Ben bir istisna değilim. Öğretmenlerin hepsi her gün bunu farklı yollarla yapıyorlar" dedi.

