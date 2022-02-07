Ders Zili Gölcük'te sanat için çaldı - Son Dakika
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Ders Zili Gölcük'te sanat için çaldı

07.02.2022 16:10
Ders Zili Gölcük'te sanat için çaldı

Öğrencilerin 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk tatil dönemini faydalı bir şekilde geçirmelerini sağlayacak "Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri, öğrencileri Ebru sanatı ile tanıştırdı.

Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen eğitime katılan öğrenciler, Cam, Çini ve Seramik Eğitmeni Meryem Cineviz'den Ebru sanatıyla ilgili bilgiler aldılar. Teorik bilgilerin ardından, eğitmenleri ile birlikte birbirinden güzel ebru örnekleri ortaya çıkardılar.

BAŞKAN SEZER ÖĞRENCİLERİN ESERLERİNİ İNCELEDİ

Eğitimlere katılarak öğrencilerin Ebru sanatı öğrenme heyecanına ortak olan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ortaya çıkan eserleri dikkatle inceledi. Karne tatilinde düzenlenen etkinliklerin öğrencilerin tatillerini faydalı geçirmelerini sağladığını belirten Başkan Sezer, "Kısa sürede Ebru yapımını öğrenerek başarılı çalışmalar ortaya koyan öğrencilerimizi tebrik ediyor, bir hafta süren etkinliklerde görev alan tüm öğrencilerimize ve eğitmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Sanat, kültür ve spor kenti olma hedefimiz ile geleceğimizin teminatı çocuklarımız ve gençlerimiz için etkinlik ve programlarımıza devam edeceğiz" dedi.

7 GÜN SÜREN SANAT ETKİNLİKLERİ SONA ERDİ

Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen ve 7 gün süren "Ders Zili Gölcük'te Sanat İçin Çalıyor" etkinlikleri, Ebru sanatı atölyesi ile sona erdi.

Kaynak: Bültenler
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Ali Yıldırım Sezer, Seramik, Gölcük, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ders Zili Gölcük'te sanat için çaldı - Son Dakika

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