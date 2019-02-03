Ders Zili Yarın Yeniden Çalacak
31 dakika önce
Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor.
Yarıyıl tatilinin ardından 2018-2019 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi yarın başlıyor.
18 milyon öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen için pazartesi günü başlayan ikinci dönem maratonu 14 Haziran cuma günü sona erecek. 2019-2020 eğitim-öğretim yılı ise 16 Eylül
Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem, ortaokul öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri için sınav heyecanıyla geçecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavının birinci oturumu 15 Haziran'da, ikinci oturumu ise 16 Haziran'da yapılacak.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 03:41 Kaynak: İHA
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