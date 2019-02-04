Son Dakika Haberleri: Ders Zili Yeniden Çaldı

Ders Zili Yeniden Çaldı

1 saat önce

Yarı yıl tatili tamamlandı, ders zili yeniden çaldı.

Yarı yıl tatili tamamlandı, ders zili yeniden çaldı.

2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen yeniden ders başı yaptı. İkinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öte yandan, okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte özelikle büyükşehirlerde trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul'daki yoğunluk havadan böyle kayda alındı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı

Son Dakika! Yeni Yılın İlk Enflasyon Verisi Açıklandı Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.2.2019 10:45:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ders Zili Yeniden Çaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]