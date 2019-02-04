Ders Zili Yeniden Çaldı
1 saat önce
Yarı yıl tatili tamamlandı, ders zili yeniden çaldı.
Yarı yıl tatili tamamlandı, ders zili yeniden çaldı.
2018-2019 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi bugün başladı. Yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyondan fazla öğretmen yeniden ders başı yaptı. İkinci dönem 14 Haziran Cuma günü sona erecek. Öte yandan, okul servislerinin yola çıkmasıyla birlikte özelikle büyükşehirlerde trafik yoğunluğu da arttı. İstanbul
'daki yoğunluk havadan böyle kayda alındı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:01 Kaynak: İHA
İşte Enflasyon Verisine Dolar ve Euronun İlk Tepkisi
Türk Ekibi Antarktika'ya Ayak Bastı
Son Dakika! Yeni Yılın İlk Enflasyon Verisi Açıklandı
Bilgisayarında Baldızının Çıplak Fotoğrafları Bulunan Enişteye 28 Yıl Hapis Cezası