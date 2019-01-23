Dershaneciliği Kaldırıyoruz, Dersleri Ücretsiz Veriyoruz Projesi"

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, "Dershaneciliği Kaldırıyoruz, Dersleri Ücretsiz Veriyoruz Projesi"ne ilişkin, "2. dönemde Bakanlıkça mezun ve tüm 12.

Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak, "Dershaneciliği Kaldırıyoruz, Dersleri Ücretsiz Veriyoruz Projesi"ne ilişkin, "2. dönemde Bakanlıkça mezun ve tüm 12. sınıf öğrencilerini üniversiteye yerleştirmek maksadıyla kapatılan dershanelere alternatif amaçlı parasız, destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması için çalışma başlatıldı"



Ak yaptığı açıklamada, ilçenin genç nüfusu, bereketli tarım arazileri ile gelişmeye son derece açık olduğunu söyledi.



"Gelişmek için sadece büyük insan kitleleri ve kocaman araziler yetmemekte. Gelişmeyi sağlayacak, ham maddeyi harmanlayacak bireyler yetiştirmenin yolu eğitim. Eğitim uğrunda yapılacak çalışmalar asıl meselemizdir." diyen Ak, bu şiarla yola çıkarak ilçede eğitimi ileriye taşımak için çalışma yürüttüklerini belirtti.



Ak, 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona ermesine rağmen ilçede eğitim camiası olarak sürekli toplantılar yaptıklarını ifade ederek, bu doğrultuda değişen sınav sistemi üzerinde çalışmalar yaptıklarını aktardı.



Üniversite sınavına girecek 12. sınıf öğrencileri için sıkı bir çalışma içerisine girildiğine işaret eden Ak, bu amaçla yarıyıl tatilinde lise müdürlerinden oluşan bir komisyon kurulduğunu dile getirdi.



Ak, komisyon tarafından alınan kararlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:



"YKS bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları yapılacak. Deneme sınavlarının belli bir düzen içerisinde ve gerçek sınavı aratmayacak ciddiyetle yapılması sağlanacak. Okul idarelerince belirlenen çalışmalara öğrencilerin katılımı teşvik edilecek. Değişen sınav sistemi hakkında öğrenci velileri bilgilendirilecek. 12. sınıf öğrencilerinin merkezi bir okulda açılacak destekleme ve yetiştirme kurslarına katılımları sağlanacak. Tüm 12. sınıf öğrencilerinin aynı çatı altında ve aynı kalitede eğitim almaları sağlanarak, okula devamlılıkları sağlanacak. Özellikle köylerden gelen öğrenciler için belediye tarafında ücretsiz taşıma yapılacak. Fotokopi, kağıt ve toner ihtiyacı Bismil Belediyesi Başkanlığınca karşılanacak. Test, deneme ve soru bankası gibi kaynaklar Bismil Belediye Başkanlığınca karşılanacak. Her okul idaresi tarafından velilerle iletişime geçmek, duyuruların yapılmasını kolaylaştırmak için WhatsApp grupları kurulacak. Her lise müdürlüğümüz sınava giren öğrenci ve velisine bizzat ulaşıp YKS tercihleri hakkında bilgi verecek ve mümkün olduğu kadar üniversitelere yerleşmeleri için gereken hassasiyeti gösterecek."



"2. dönemde Bakanlıkça mezun ve tüm 12. sınıf öğrencilerini üniversiteye yerleştirmek maksadıyla kapatılan dershanelere alternatif amaçlı parasız, destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması için çalışma başlatıldı." ifadelerini kullanan Ak, branş öğretmenlerinin temini ve kurs verilecek mekanla ilgili yoğun çalışmalar içerisinde olacaklarını belirtti.



Ak, eğitim camiasına bu çalışmalarda destek sunan Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'e teşekkür etti.

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