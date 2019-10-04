Son Dakika Haberleri: Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasbetti
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Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasbetti

1 saat önce

İZMİT'te, dershaneden çıkan S.Ö. (16) isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasbeden E.D. (24), polis tarafından yakalandı.

Dershaneden çıkan kızı takip edip, cep telefonunu gasbetti, System.String[]

İZMİT'te, dershaneden çıkan S.Ö. (16) isimli kızı takip ederek elinde bulunan cep telefonunu gasbeden E.D. (24), polis tarafından yakalandı.

Olay 25 Eylül günü Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. Dershaneden çıktıktan sonra yürüyerek evine giden S.Ö.'yü takip eden şupheli, genç kızın elinde bulunan cep telefonunu gasbetti. S.Ö.'nün durumu polise bildirmesiyle çalışma başlatıldı. S.Ö.'nün verdiği eşkal üzerine çevrede bulunan güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olayını gerçekleştiren kişinin E.D. olduğunu belirledi. E.D. evine düzenlenen baskınla yakalanırken, gasbettiği cep telefonu da ele geçirildi.

Cep telefonu S.Ö.'ye teslim edilirken, E.D. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Erenler, Eylül, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 12:32 Kaynak: DHA
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