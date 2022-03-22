"Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti - Son Dakika
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"Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti

22.03.2022 23:57
"Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti

Sinop'ta "Dershaneye gidiyorum" diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız, 5 katlı bir hastane çatısından atlayarak hayatını kaybetti.

Boyabat ilçesinde 5 katlı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi çatısından atlayan 17 yaşındaki İ.S.K., ağır yaralandı. Genç kız, sağlık ekiplerince burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"DERSHANEYE GİDİYORUM" DİYEREK EVDEN ÇIKTI

17 yaşındaki İ.S.K., Boyabat ilçesindeki evinden ailesine "Dershaneye gidiyorum" diyerek çıktığı, sonrasında ise kendisinden haber alınamadığı öğrenildi. İ.S.K.'nin neden çatıdan atlama girişiminde bulunduğu henüz bilinmiyor.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 'Dershaneye gidiyorum' diye evden ayrılan 17 yaşındaki genç kız intihar etti - Son Dakika


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