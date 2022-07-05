Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu - Son Dakika
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Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu

05.07.2022 09:25

Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu LGS Türkiye birincisinin başarılı çalışma hikayesi: "Dersi derste dinledim, düzenli ve planlı çalıştım" "Haftalık bin soruyu korumaya çalıştım" Kırıkkale'de devlet okulunda eğitim gören Mert Deniz Genç, dershane ve özel eğitim...

Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu

LGS Türkiye birincisinin başarılı çalışma hikayesi:

"Dersi derste dinledim, düzenli ve planlı çalıştım"

"Haftalık bin soruyu korumaya çalıştım"

KIRIKKALE - Kırıkkale'de devlet okulunda eğitim gören Mert Deniz Genç, dershane ve özel eğitim desteği almadan yaptığı çalışma planıyla LGS sınavında Türkiye birincisi oldu. 8'inci sınıf öğrencisi Genç, "Hiçbir özel eğitim almadım dershaneye de gitmedim. Arkadaşlarıma tavsiyem şu; yıpratıcı çalışmasınlar, düzenli ve planlı çalışsınlar" dedi.

5 Haziran 2022'de uygulanan Liselere Geçiş Sistemi sınavına giren TOKİ Şehit Piyade Onbaşı Murat Sıtkı Ortaokulu öğrencisi Mert Deniz Genç (14), 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu. Ülke genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Genç, dershane veya özel eğitim desteği almadan yaptığı çalışma planıyla büyük başarı sağladı. Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü Hayati Telefoncu, başarılı öğrenciyi ve ailesini makamında ağırladı. Sınavda üstün başarı gösteren öğrenciyle sohbet ederek başarılarının daim olmasını temenni etti. Telefoncu, öğrenciye tablet ve kitap hediye edip hatıra fotoğrafı çekindi.

"Haftalık bin soruyu korumaya çalıştım"

Mert Deniz Genç, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gayet mutluyum rahatladım. Haftalık bin soruyu korumaya çalıştım ve dersi derste dinledim. Sadece okul eğitimiyle yaptım bunu. Hiçbir özel eğitim almadım dershaneye de gitmedim. Arkadaşlarıma tavsiyem şu; yıpratıcı çalışmasınlar, düzenli ve planlı çalışsınlar. Dersi derste dinlesinler. Yıpratmasınlar kendilerini" dedi.

"Dershaneye gitmedi, herhangi bir özel derste almadı"

Oğlunun dershane ve özel eğitim desteği almadan başarı gösterdiğini ifade eden Gülşah Genç ise "Okuldan geldikten sonra biraz dinlendi. Daha sonra çalışma programı vardı kendine ait öğretmeniyle birlikte hazırladığı. O çalışma programı doğrultusunda hedeflediği soru sayısı kadar sorularını çözdü. Hafta sonu biraz daha yoğun çalıştı. Onun dışında dershaneye gitmedi, herhangi bir özel derste almadı. Okuldaki dersleri okuldaki öğretmenlerinin de desteğiyle bu sonucu elde ettik" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Mert Deniz, Kırıkkale, Türkiye, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dershaneye gitmeden planlı çalıştı, LGS Türkiye birincisi oldu - Son Dakika

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