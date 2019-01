Dersini Yapamadığı İçin 6 Yaşındaki Oğlunu Komalık Etti

Dersini yapamadığı için 6 yaşındaki oğlunu komalık etti İskenderun 'da vicdansız baba 6 yaşındaki oğlunu elektrikli süpürgenin demir sapıyla döverek ağır yaraladı HATAY - Hatay 'ın İskenderun ilçesinde bir şahıs, 6 yaşındaki çocuğunu dersini yapmadığı için döverek ağır yaraladı. Baba gözaltına alınırken, çocuğun yoğun bakımda tedavisi sürüyor.İddiaya göre, Gültepe Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Ali Y., 6 yaşındaki oğlu M.Y.'yi dersini yapmadığı için elektrikli süpürgenin demir sopasıyla dövdü. Küçük çocuğun baygınlık geçirmesi üzerine Mehmet Ali Y., bağırarak komşularından ve annesinden yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri 6 yaşındaki çocuğu İskenderun Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesinin ardından cerrahi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan çocuğun kafatasında ve yüzünde ciddi yaralanmalar olduğu ve durumunun ağır olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, çocuğuna şiddet uyguladığı iddia edilen baba Mehmet Ali Y.'yi gözaltına aldı.Olay haber alınca hastaneye gelen şahsın eski eşi Gülistan Ö., "Ben olayı haber alarak hastaneye geldim oğlumun her yeri morarmıştı. Dersini neden yapmadın diyerek elektrikli süpürgenin demir borusu ile kafasına vurarak dövmüş. Oğlum ölmek üzere beni de her gün dövüyordu bu yüzden boşandık. Çocukları bana vermedi öldürmekle tehdit etti şimdi çocuğumun birini devlet aldı diğeri de ölümle pençeleşiyor" dedi.Oğlunu demir boru ile döverek hastanelik eden şahsın annesi Halide Ö. ise, "Oğlum her gün beni de dövüyordu. Şikayetçi oldum öldürmekle tehdit etti ve şikayetimi geri almak zorunda kaldım. Torunlarım beraberken dersini yapmadı diye M.Y'yi öldüresiye dövmüş küçük olan Y.Y. ise korkudan ne yapacağını şaşırmış. İki ay önce M.Y'yi yine dövdü ve kendisini dövdüğünü kimseye söylememesi için tembihlemiş ve bu kez öldüresiye dövmüş. Şimdi ölümle pençeleşiyor küçüğü ise çocuk esirgeme kurumu tarafından alındı çaresiz bekliyoruz" şeklinde konuştu.