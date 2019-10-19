Son Dakika Haberleri: Derslere sporlar başlıyorlar
Son Dakika Spor Derslere sporlar başlıyorlar

Derslere sporlar başlıyorlar

2 saat önce

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda her hafta Perşembe günü öğrenciler derslere spor yaparak başlıyorlar.

Derslere sporlar başlıyorlar, System.String[]

Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda her hafta Perşembe günü öğrenciler derslere spor yaparak başlıyorlar.


Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler her hafta Perşembe günü ders öncesi oluşturulan sıraya girerek spor yapıyorlar. Derslere spor yaptıktan sonra giren öğrencilerin sloganı ise "Spor yap sağlıklı yaşa" olarak belirlendi. - DÜZCE

Çay Mahallesi, Düzce, Spor

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı
Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek 6 aydır maaşını alamayan Colin Kazım ve arkadaşları maçta protesto yaptı, 2 gol yedi Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2019 14:59:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Derslere sporlar başlıyorlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]