Derslere sporlar başlıyorlar
2 saat önce
Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda her hafta Perşembe günü öğrenciler derslere spor yaparak başlıyorlar.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:59 Kaynak: İHA
Düzce'nin Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda her hafta Perşembe günü öğrenciler derslere spor yaparak başlıyorlar.
Çay Mahallesi'nde bulunan Yunus Emre Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenler her hafta Perşembe günü ders öncesi oluşturulan sıraya girerek spor yapıyorlar. Derslere spor yaptıktan sonra giren öğrencilerin sloganı ise "Spor yap sağlıklı yaşa" olarak belirlendi. - DÜZCE
Öğrencisiyle ilişkiye giren eski model hakkında soruşturma açıldı Bütçeden en yüksek pay Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verilecek 6 aydır maaşını alamayan Colin Kazım ve arkadaşları maçta protesto yaptı, 2 gol yedi Fenerbahçe'ye Max Kruse'dan kötü haber!