Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler - Son Dakika

Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler

16.12.2020 22:59

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde şebeke olmadığı için derslere katılamayan öğrenciler, çektikleri videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak destek istediler.

Erzurum'un Köprüköy ilçesine bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde şebeke olmadığı için derslere katılamayan öğrenciler, çektikleri videoyu sosyal medya üzerinden paylaşarak destek istediler.

Ağcaşar Mahallesi'nde şebeke hatları sağlıklı çekmediği için öğrenciler, derslerini takip edebilmek için soğuk havada tepeye çıkıyorlar. Mahallede veliler de öğrencilere eşlik ederek onlara destek oluyorlar. Pandemi döneminde eğitimin uzaktan devam ettiğini belirten mahalle sakinleri, "Şebekelerimiz çekmiyor. Köyümüz çukur olduğu için öğrencilerimiz EBA derslerine ve canlı derslere katılamıyorlar. İnşallah sesimizi duyan olur ve en kısa zamanda baz istasyonu kurulur ve öğrencilerimiz sıcak evlerinde derslerini yapabilirler" dediler.

Öğrenciler, çektikleri video ile Milli Eğitim Bakanı ile Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanından destek istediler.

(Çağrı Korkmaz/İHA)

Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler
Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler
Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler
Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler

Köprüköy, Erzurum, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Derslerini takip edebilmek için çektikleri video ile sosyal medyadan destek istediler - Son Dakika


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