Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
24 dakika önce
Kenya'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:54 Kaynak: İHA
Kenya'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulda derslik çöktü. Olayda, enkaz altında kalan 78 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda 4 öğrenci kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında öğrencilerin kaldığı öğrenildi. - NAİROBİ
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