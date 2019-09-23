Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti

Kenya'nın başkenti Nairobi 'de bir okulda derslik çöktü. Olayda, enkaz altında kalan 78 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda 4 öğrenci kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında öğrencilerin kaldığı öğrenildi.

Kenya 'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika: Kamu ve mahalli idarelerde yöneticilerin çakar lambalı araç kullanması yasaklandı

HSK'dan Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakimle ilgili açıklama geldi

178 yıllık İngiliz tur operatörü Thomas Cook iflas etti!

CHP ve İYİ Parti'nin IMF ile gizli görüşme yaptığı iddialarına AK Parti'den sert tepki