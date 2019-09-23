- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
38 dakika önce
- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybettiNAİROBİ - Kenya'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
NAİROBİ - Kenya'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.
Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulda derslik çöktü. Olayda, enkaz altında kalan 78 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda 4 öğrenci kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında öğrencilerin kaldığı öğrenildi.
Son Dakika: Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili MHP'den açıklama geldi Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız MHP Lideri Devlet Bahçeli hastaneye kaldırıldı Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektiren kadın hakim mazeret iznine ayrıldı