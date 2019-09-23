Son Dakika Haberleri: - Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti
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- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti

38 dakika önce

- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybettiNAİROBİ - Kenya'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.

- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti

NAİROBİ - Kenya'da bir okulda dersliğin çökmesi sonucu 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Kenya'nın başkenti Nairobi'de bir okulda derslik çöktü. Olayda, enkaz altında kalan 78 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayda 4 öğrenci kurtarılırken arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Enkaz altında öğrencilerin kaldığı öğrenildi.

- Derslik çöktü, 7 öğrenci hayatını kaybetti

Nairobi, Kenya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 12:14 Kaynak: İHA
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